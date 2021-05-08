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تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

السبت 08/مايو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طاقم إدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

طاقم حكام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء الإثنين المقبل.

من جانبه أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك إلى الحكم الدولي أمين عمر بعد منافسة قوية مع إبراهيم نور الدين.

ويعاون أمين عمر في إدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كلا من: يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين.

كما استقرت لجنة الحكام على إسناد حكم الـvar إلى الحكم الدولي محمود عاشور، وهو الحكم الذي سبق وتولى منصب الحكم المساعد لتقنية الفيديو في قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك.

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