Advertisements

حقيقة رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع حكيمي

السبت 08/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 

كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حقيقة الأنباء التي أكدت إهتمام بايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدمات النجم المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال كامانو في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أعرف من أين تأتي تلك الشائعات لكن لن يفاجئني إذا كان بايرن ميونخ مهتماً بحكيمي، حكيمي سعيد جدا في إنتر ميلان وهو لا يفكر في أي شيء آخر، لكن من لا يريد اللعب لبايرن ميونخ ؟".

 

وقال هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أرى بأننا نتحتاج لصفقات باهظة الثمن، لدينا فريق قوي وشاب بشكل لا يصدق مع إمكانات هائلة لذلك أنا لست قلقاً".

 

واختتم هاينز تصريحاته قائلا:" أنا سعيد عندما يرتبط اللاعبون الكبار ببايرن ميونخ وعندما يقال إنهم يرغبون في المجيء إلينا".

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري

منذ 43 دقيقة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ أقل من ساعتين

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

09:51 م

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي