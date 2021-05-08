حقيقة رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع حكيمي

كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حقيقة الأنباء التي أكدت إهتمام بايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدمات النجم المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كامانو في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أعرف من أين تأتي تلك الشائعات لكن لن يفاجئني إذا كان بايرن ميونخ مهتماً بحكيمي، حكيمي سعيد جدا في إنتر ميلان وهو لا يفكر في أي شيء آخر، لكن من لا يريد اللعب لبايرن ميونخ ؟".

وقال هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أرى بأننا نتحتاج لصفقات باهظة الثمن، لدينا فريق قوي وشاب بشكل لا يصدق مع إمكانات هائلة لذلك أنا لست قلقاً".

واختتم هاينز تصريحاته قائلا:" أنا سعيد عندما يرتبط اللاعبون الكبار ببايرن ميونخ وعندما يقال إنهم يرغبون في المجيء إلينا".