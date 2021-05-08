عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدوري





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.





في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.





في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.





في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.



