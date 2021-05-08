أعلن نادي برشلونة الإسباني عن حجم إصابة نجم الفريق والتي تعرض لها خلال الشوط الأول من مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد اليوم السبت على ملعب الكامب نو، ونقل على إثرها للمستشفى.



وأوضح النادي الكاتالوني أن سيرجيو بوسيكتس أن حالته "طيبة"، وهو يعاني تحديداً من "كدمة قوية في الوجه مع شرح في الفك العلوي"، وأن مشاركته في المباريات المقبلة ستحدد وفقاً لتحسن حالته.



وخرج صاحب الـ32 عاماً في الدقيقة 32 ونزل بدلاً منه الواعد يايكس موريبا، بعد اصطدام هوائي مع المونتينغري ستيفان سافيتش.



وحاول بوسكيتس استكمال المباراة، إلا أن الكدمة، التي سببت له أيضاً نزيفاً في الأنف، أجبرته على مغادرة المباراة، وقرر أطباء النادي نقله مباشرة للمستشفى لوضعه تحت الملاحظة.