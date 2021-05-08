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نائب محافظ قنا: أن يتحلى جموع المواطنين  بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من أزمة كورونا

السبت 08/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال حازم عمر نائب محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  تواصل شن حملاتها يوميا على المحلات التجارية والمقاهي والنوادي بمختلف المدن والمراكز  للتأكد من تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه " عمر " بضرورة أن يتحلى جموع المواطنين  بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مجددا مناشدته للمواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم  التهاون فى ارتداء الكمامة وتقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة بشأن غلق المحلات التجارية والمقاهي والنوادي والكفاتيريات يوميا الساعة ٩ مساءا وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشزف الداودى محافظ قنا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة  للحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد.



وأكد نائب محافظ قنا خلال جولته مساء اليوم بشوارع مدينة نقادة أن أصحاب المحلات المُطبق عليها قرار الإغلاق إلتزموا جميعا بغلق محلاتهم فى المواعيد المقررة،مؤكدا أنه لم يتم رصد اى مخالفة خلال الجولة مشيرا الى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة صدرت بعد رصد زيادة فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة  تهاون بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


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