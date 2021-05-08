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نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة
السبت 08/مايو/2021 - 11:59 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني إتفق مع مسئولي النادي على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه وذلك في حالة عدم التمكن من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بديل ديباي هو نجم هولندي آخر وهو دونييل مالين نجم آيندهوفن الهولندي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مالين البالغ من العمر 22 عاماً مركزه الأساسي رأس حربه صريح ويجيد أيضاً اللعب كجناح على الجهتين اليمنى واليسرى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالين نجم آرسنال السابق شارك مع فريقه آيندهوفن في 114 مباراة تمكن خلالها حتى الآن من تسجيل 53 هدفاً وصنع لزملائه 23 تمريرة حاسمة.
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