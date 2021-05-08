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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في الدوري

السبت 08/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الزمالك كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

خط الدفاع:- أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني

خط الوسط:- عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي:- طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

مهاجم صريح:- محمد شريف.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد تغلب على الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، بهدفين مقابل هدف.
  

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