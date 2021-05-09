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الصحة: زيادة مستمرة في إصابات كورونا اليومية ولكن الأوضاع مستقرة
الأحد 09/مايو/2021 - 07:46 ص
شيماء حسن
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة مستمرة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ولكنها مستقرة وهذا يحافظ على عدم انهيار المنظومة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت، أن هناك متابعة ومراجعة لمنظومة استهلاك الأكسجين خاصة في محافظات الصعيد للحد من استهلاك شبكات الأكسجين وعدم سحبه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك متابعة لتوافر المستلزمات الصحية وتوزيعها بصفة دورية على المستشفيات، موضحًا أن نسب الإشغال حتى الآن لم تزيد بصورة كبيرة، مستطردًا: "نسب إشغال الأسرة الداخلي تصل إلى 35.6% وأسرة العناية المركزة يصل إلى 70.6% ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 42.1%"، مؤكدًا أن هذه النسب حتى الآن هي نسب مقبولة مع ارتفاع المستوى الوبائي.
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