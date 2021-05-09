الصحة: زيادة مستمرة في إصابات كورونا اليومية ولكن الأوضاع مستقرة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة مستمرة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ولكنها مستقرة وهذا يحافظ على عدم انهيار المنظومة الصحية.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت، أن هناك متابعة ومراجعة لمنظومة استهلاك الأكسجين خاصة في محافظات الصعيد للحد من استهلاك شبكات الأكسجين وعدم سحبه.



