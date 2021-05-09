Advertisements

الصحة: زيادة مستمرة في إصابات كورونا اليومية ولكن الأوضاع مستقرة

الأحد 09/مايو/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة مستمرة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ولكنها مستقرة وهذا يحافظ على عدم انهيار المنظومة الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت، أن هناك متابعة ومراجعة لمنظومة استهلاك الأكسجين خاصة في محافظات الصعيد للحد من استهلاك شبكات الأكسجين وعدم سحبه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك متابعة لتوافر المستلزمات الصحية وتوزيعها بصفة دورية على المستشفيات، موضحًا أن نسب الإشغال حتى الآن لم تزيد بصورة كبيرة، مستطردًا: "نسب إشغال الأسرة الداخلي تصل إلى 35.6% وأسرة العناية المركزة يصل إلى 70.6% ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 42.1%"، مؤكدًا أن هذه النسب حتى الآن هي نسب مقبولة مع ارتفاع المستوى الوبائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 10 ساعة

ماذا يحدث لو سقط الصاروخ الصيني على سد النهضة؟ فاروق الباز يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصاروخ الصيني يمر في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 11 ساعة

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبد الغفار: بدأنا الموجة الثانية.. وهذا موعد زيادة معدلات الإصابات اليومية بكورونا

الأنصاري: 28 مليون جنيه نصيب مستشفيات الفيوم من مبادرة البنك المركزي

محافظ الفيوم : التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافي

غراب: تخصيص 46 مليون جنيه لتغيير وتجديد شبكات الأكسجين بالشرقية

رسائل مبشرة عن الأكسجين في مستشفيات العزل.. تعرف عليها

‏محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة موقف "كورونا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

07:21 ص

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

05:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي