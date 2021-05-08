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غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"
السبت 08/مايو/2021 - 11:39 م
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق مطعم شهير في منطقة الحسين، وذلك بسبب عدم التزام المطعم، بمواعيد الغلق.
وقال محافظ القاهرة لصاحب المطعم: "حذرناك أكثر من مرة.. ورئيس الحي هوقفه واللي مش عارف يشتغل يقعد فى بيتهم".
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.
وأشار محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات.
جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، التي قام بها محافظ القاهرة بأحياء العاصمة، وبدأها بميدان (السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة) لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة.
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