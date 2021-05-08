Advertisements

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

السبت 08/مايو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق مطعم شهير في منطقة الحسين، وذلك بسبب عدم التزام المطعم، بمواعيد الغلق. 


وقال محافظ القاهرة لصاحب المطعم: "حذرناك أكثر من مرة.. ورئيس الحي هوقفه واللي مش عارف يشتغل يقعد فى بيتهم". 

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا. 

وأشار محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات. 


جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، التي قام بها محافظ القاهرة بأحياء العاصمة، وبدأها بميدان (السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة) لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ 35 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ نصف ساعة

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

11:32 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي