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"الصحة": نستخدم فحص الحمض النووي لمنع دخول تحورات كورونا للبلاد
الأحد 09/مايو/2021 - 02:58 ص
شيماء حسن
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن الإجراءات المشددة التي فرضتها الوزارة لجميع الوافدين المصريين أو غير المصريين خاصة من البلاد التي ظهر فيها تحورات للفيروس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت: "يشترط لدخول البلاد لجميع الوافدين المصريين أو غير المصريين أن يخضع لعمل مسحة".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "هذا القرار ساهم في الحفاظ على مصر، وجاء قرار فحص الحمض النووي كإجراءات إضافية من أجل تشديد الإجراءات الاحترازية أكثر من الفحص الظاهري وفحص الحمض النووي السريع يتميز بالسرعة والدقة للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال 15 دقيقة فقط لكل القادمين من الدول التي ظهر فيها تحولات للفيروس".
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