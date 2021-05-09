"الصحة": نستخدم فحص الحمض النووي لمنع دخول تحورات كورونا للبلاد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن الإجراءات المشددة التي فرضتها الوزارة لجميع الوافدين المصريين أو غير المصريين خاصة من البلاد التي ظهر فيها تحورات للفيروس.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت: "يشترط لدخول البلاد لجميع الوافدين المصريين أو غير المصريين أن يخضع لعمل مسحة".



