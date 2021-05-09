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بعد تكرارها.. فيديوهات تحدي النوم أسفل عجلات القطار تنتظر الحسم الحكومي

الأحد 09/مايو/2021 - 06:31 ص
تحدي النوم أسفل عجلات القطار
تحدي النوم أسفل عجلات القطار
محمد ممدوح
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الغضب، بعد نشر مقطع فيديو لشاب يوثق لحظة نومه "المزعوم" تحت عجلات القطار، ضمن سلسلة من تحديات لا تنتهي من قبل مراهقين، لجذب المزيد من المشاهدات والتعليقات.

وأظهر الفيديو نوم الشاب على قضبان السكك الحديدية، وأصدقائه من حوله يصوره، وعبر عن مشاعره في هذه الوضعية، قائلا: "أنا مرعوب أنا خائف، لما يكون القطار ماشي بالشكل ده وأنت تحته، يعني بجد تحفه أيه الجمدان ده".

وطالب الشاب متابعيه التفاعل مع الفيديو ليصل إلى 200 ألف إعجاب، وفي المقابل سيجعل زميله ينام مكانه على القضبان في المرة القادمة.

وبالبحث توصل موقع "الفجر" إلى مصدر الفيديو واسم صاحبه، ويدعى "أيمن أبوالعلا"، طالب بالثانوية العامة، صور ذاك التحدي في محطة قطار تعاني التهالك منذ 3 سنوات، تسمى "العصافرة"، بمركز المطرية، محافظة الدقهلية، ويعود تاريخ نشر الفيديو إلى 31122020، ما يواكب احتفالات رأس السنة.

وأظهر الجزء الباقي من الفيديو الأصلي والمنشور على قناته باليوتيوب، توضيح أيمن أنه لم ينم تحت عجلات القطار، وترك الكاميرا تحت القطار تسجل تلك اللحظة، مؤكدا أنه لم يكن ليفعل ذلك، والغرض من الجزء الأول هو الضحك.

وأشار إلى وجود رغبة بداخل للنوم، لكن لحظة رؤيته للقطار صدمته، قائلا: "أنا مكنتش حابب أنزل تحت القطار، وحبيت أقول لكم، عشان مش عاوز أكذب عليكم، أنا كان نفسي بصراحة أنزل، بس أول ما شوفت القطار أتصدمت".

تكرار التجربة
وفي السياق نفسه توصل موقع "الفجر" إلى فيديو آخر ضمن سلسلة تحديات ومقالب تثير العنيف وتعرض أصحابها للخطر، تحت عنوان "كتفت صحبي تحت القطار"، لمراهق يلقب نفسه "مكار"، يربط صاحبه بقضبان السكة الحديد، ثم يتركه ويرحل لحظة قدوم القطار، والعجيب أنه لم يظهر ما حدث لصديقة الملقى القضبان، وبرر قيامه بهذا الفعل هو "حبه الشديد لصديقه".

وبالبحث تبين أن ذاك الفيديو الخاص بالمراهق لم يكن الأول، فقد سجيل مجموعة من التحديات على قضبان السكة الحديد، تقليدها يعرض صاحبها للخطر والمساءلة قانونية.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تداولت أيضا في الفترة الماضية، عقب حادث قطار طوخ مقطع فيديو لشاب يتحدى زملائه بالنوم تحت عجلات القطار وسط صيحات من الفرحة والتشجيع لحظة مرور القطار عليه، وبالبحث تبين أن أول ظهور للفيديو عام 2017.

تعليق وزارة النقل على أحد مقاطع الفيديو
وجاء تعقيب وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، في مداخل هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، بأنه لن يترك صاحب ذاك الفيديو وجاري الوصول إليه محاسبته، قائلا: "هنجيبه مش هنسيبه"، ولم تصدر الوزارة بيان حتى الأن تطورات البحث عنه ومحاسبته.

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