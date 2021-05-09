أحمد موسى يطالب المواطنين بالدعاء لمصر في ليلة القدر

طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين بالدعاء لبلدهم في ليلة القدر، أن يحفظها الله وينصرها على كل أعدائها في الداخل والخارج، وكل من يحاول الإضرار بهذا الوطن.





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت: "أتمنى أن يكون دور الأمريكان في أزمة سد النهضة إيجابي، وعلى قدر المسئولية".





وأضاف الإعلامي، أنه بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية التدخل وحث إثيوبيا على وقف الملء الثاني، لحين التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع أطراف الأزمة مصر والسودان، مشيرا إلى موقف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، عندما أجاز أحقية مصر في ضرب السد لما يمثله من تهديد لها.



