موسى: الإدارة الأمريكية الحالية تشجع إثيوبيا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ألقت بالمسؤولية أمام العالم، بشأن سد إثيوبيا، موضحا أن استخدام مصر لغة القوة في أزمة سد إثيوبيا السبب الرئيس في تحرك أمريكا والعالم لحل الأزمة.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حديثًا عن مبادرة من جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد "الخراب" الإثيوبي.





وكشف الإعلامي، عن أن الولايات المتحدة خصصت مبعوثًا للقرن الأفريقي فيما يتعلق بسد إثيوبيا وفيما يتعلق بالحدود بين السودان وإثيوبيا، موضحا أن موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية، وأن إثيوبيا لا تقدم على الملء الثاني دون اتفاق، موضحا أنه في حالة قيام إثيوبيا بالملء الثاني فهذا معناه الانتصار والتحكم في مصير 150 مليون مصري وسوداني في المياه.



