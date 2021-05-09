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موسى: الإدارة الأمريكية الحالية تشجع إثيوبيا (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 07:07 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ألقت بالمسؤولية أمام العالم، بشأن سد إثيوبيا، موضحا أن استخدام مصر لغة القوة في أزمة سد إثيوبيا السبب الرئيس في تحرك أمريكا والعالم لحل الأزمة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حديثًا عن مبادرة من جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد "الخراب" الإثيوبي.

وكشف الإعلامي، عن أن الولايات المتحدة خصصت مبعوثًا للقرن الأفريقي فيما يتعلق بسد إثيوبيا وفيما يتعلق بالحدود بين السودان وإثيوبيا، موضحا أن موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية، وأن إثيوبيا لا تقدم على الملء الثاني دون اتفاق، موضحا أنه في حالة قيام إثيوبيا بالملء الثاني فهذا معناه الانتصار والتحكم في مصير 150 مليون مصري وسوداني في المياه.

وأكد الإعلامي، أن إثيوبيا لا تعترف بكل الاتفاقات الدولية السابقة، موضحا أنه إذا توقف الملء الثاني لسد إثيوبيا من جانب الإثيوبيين سيكون هناك فرصة للوصول لاتفاق، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية الحالية تشجع إثيوبيا على بناء السد ولا تريد حل الأزمة.

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مصر سد النهضة أحمد موسى إثيوبيا

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