عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: