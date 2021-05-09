عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

أصيب قبل قليل، حوالي 19 شخصًا، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد إصابة 19 شخصًا منذ قليل، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.



