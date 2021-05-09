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عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج
الأحد 09/مايو/2021 - 12:09 ص
بسام عبدالحميد
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أصيب قبل قليل، حوالي 19 شخصًا، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد إصابة 19 شخصًا منذ قليل، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.
وجار نقل المصابين الى المستشفى وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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