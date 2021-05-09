الصحة:53% من سكان بورسعيد تلقوا اللقاح (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه بداية من الغد سيبدأ تشغيل مركز تلقي التطعيمات في أرض المعارض والذي يستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "شغلنا هذا المركز منذ 3 أيام بشكل تجريبي وتطعيم عدد من المواطنين وذلك لتنظيم عملية تواجد المواطنين وتشغيل السيستم بصفة مستمرة".





وأشار إلى أنه حتى الآن اقترب عدد من تلقوا اللقاح إلى نحو 2.5 مليون مواطن، متوقعًا أنه خلال وقت قريب سيتم تطعيم عدد أكبر من المواطنين خلال شهر واحد خاصة مع زيادة عدد التطعيمات ووصول أول 2 مليون من لقاح سينوفاك للتصنيع في أول يونيو.



