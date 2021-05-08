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ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة بيراميدز
السبت 08/مايو/2021 - 11:59 م
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الحادية و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 22 لاعبا هم:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة علاء
خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.
خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.
خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.
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