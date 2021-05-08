ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة بيراميدز

أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الحادية و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة 22 لاعبا هم:





حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة علاء





خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.





خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.



