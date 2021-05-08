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ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة بيراميدز

السبت 08/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الحادية و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة  22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة علاء 

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط:  محمد توني - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

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