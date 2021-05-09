ضبط 10 محال مخالفة لقرارات الغلق بالأقصر

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.





وأسفرت الحملة عن ضبط 10 محلات مخالفة لقرار الغلق، وتحرير 18 محضرًا إشغالات، و6 بائعين متجول، و6 محاضر نظافة عامة، و15 مخالفة لعدم ارتداء "كمامة"، وضبط 10 شيشة داخل 2 مقهى، و51 محضر إزالات إدارية، كما فضت الحملة تجمعًا لأحد الأفراح بشارع الراهبات بمنطقة حي شرق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.





شارك في الحملة الرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق، والنقيب محمد عبدالسلام، والنقيب تامر عباس من شرطة المرافق، ومسؤولي المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات وإدارة حملة المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر



