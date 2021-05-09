Advertisements

نرمين الفقي تفجر مفاجأة في "النمر" وتتزوج محمد إمام

الأحد 09/مايو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل"النمر"، عددا من المفاجآت، التي قلبت الأحداث رأسًا على عقب.

وكان من ضمن هذه الأحداث، قتل "الشيمي"، الذي أدى دوره الفنان محمد رياض، وتم اتهام النمر"محمد إمام"، في القتل.
وفجرت نرمين الفقي"شمس الحلق"، مفاجأة حينما ذهبت إلى النمر في محبسه وطلبته منه الزواج، وأكدت له أنها ستقف إلى جواره ضد ابنة الشيمي"هنا الزاهد".

وفي شجار بين "النمر" و ابنة الشيمي بعد خروجه من السجن، تدخلت شمس الحلق لتخبر الصاغة بأنها من ستقف لـ"هنا الزاهد"، خلال الأيام المقبلة، ليعلن النمر أنه سيتزوج شمس الحلق خلال الأيام القادمة.

مسلسل"النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي ، ومحمد رياض ، وحجاج عبد العظيم ، وبيومي فؤاد ، أحمد حلاوة ،وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف،وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ أقل من ساعة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ 38 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ أقل من نصف ساعة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

11:32 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي