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بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك
الأحد 09/مايو/2021 - 12:04 ص
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٦ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدًا الاثنين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلًا من :-
محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وجونيور أجاي وعلي معلول للإصابة، وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.
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