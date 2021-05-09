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بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الأحد 09/مايو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٦ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدًا الاثنين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلًا من :-

محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وجونيور أجاي وعلي معلول للإصابة، وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.

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