بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك





استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٦ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدًا الاثنين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلًا من :-



