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عمرو أديب: "الناس بتنزف دم في القدس"

الأحد 09/مايو/2021 - 07:56 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تتعرض له القدس من انتهاكات على يد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "أنا لا أتحدث عن تحرير القدس، ولكن أتحدث عن حماية القدس".

وأشار "أديب"، خلال برنامج ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن تحرير القدس هو حلم جيل"، متسائلا: "أين جامعة الدول العربية، والعالم الإسلامي؟"

وشدد على ضرورة العمل على حماية المقدسيين من تصرفات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "لا أطالب بالحرب ولكن أطالب بتأمين هؤلا الناس.. الناس بتنزف دما في القدس، وبعد كده نشوف مين يحررها، كونوا يدا واحدة في حماية القدس وأهل القدس".

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