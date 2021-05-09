عمرو أديب: "الناس بتنزف دم في القدس"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تتعرض له القدس من انتهاكات على يد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "أنا لا أتحدث عن تحرير القدس، ولكن أتحدث عن حماية القدس".





وأشار "أديب"، خلال برنامج ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن تحرير القدس هو حلم جيل"، متسائلا: "أين جامعة الدول العربية، والعالم الإسلامي؟"



