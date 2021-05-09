



(اعرف التفاصيل الآن) مسلسل الطاووس الحلقة 27.. قتل " أمنية" على يد مغتصبها | الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الطاووس





شهدت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 27، العديد من التطورات، حيث بدأت بترك "أمنية" التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، منزل ماتليدا التي تلعب دورها الفنانة القديرة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، هي وشقيقتها سمية التي تلعب دورها هبة عبدالغني، واستئجار مكان آخر، بعد أن ظلتا عندها لفترة.





كما قررت أمنية في الحلقة الـ27، رد الجميل لماتيلدا، وساعدتها كي تصل لابنها في الخارج.





مسلسل الطاووس الحلقة 27

وذهب كمال الأسطول الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، ومعه مساعده توفيق، لرجل الأعمال وصاحب الجريدة التي تعمل بها فريدة، وأخبره أنه من قال لأمنية أن تبتعد عن فريدة لأنها تضر مصلحتها وتؤثر على قراراتها.





تطورات جديدة في قضية الاغتصاب وإحالتها للمحكمة

وقال كمال الأسطول، لأمنية، إنّ موقفها في القضية أصبح جيدا جدا بعد بث فيديو بيع المخدرات لأحد المغتصبين، كما أخبر وكيل النيابة، القاضي، بالمستجدات، وأكد للقاضي أن قضية الاغتصاب جاهزة بالأدلة، ويوجد شهود ووقائع جديدة لكي تحال إلى المحكمة.





زين يقتل سهر الصايغ بسيارة

وانتهت الأحداث في الحلقة 27 من مسلسل الطاووس، بقتل الفنانة سهر الصايغ، على يد مغتصبها زين الذي يجسد شخصيته الفنان عابد عناني، من خلال صدمها بالسيارة، لينتقم منها، وتنتهي قضية الاغتصاب.



