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أشرف السعد: "خلصت كل القضايا ورجعت منزلي" (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 03:11 ص
أشرف السعد
أشرف السعد
داليا الحسين
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قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه خرج اليوم من سجن مديرية أمن الإسكندرية، وموجود في منزله، بعد انتهاء كافة القضايا التي كانت مرفوعة عليه.

وأضاف "السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تواجد في السجن 4 أيام منذ قدومه إلى مصر، بعد إغلاق القضايا التي كانت مرفوعة ضده منذ 30 عاما.

وتابع رجل الأعمال، أنه "اتخض" مما شاهده في مصر، حيث تغيرت مصر إلى الأفضل قائلا: "ديه بلد تانية مصر في دمي وقلبي"، معربا عن شكره لقيادات الأمن بقسم مصر الجديدة لحسن المعاملة، وسجن مديرية أمن الإسكندرية وقسم الرمل.

وكشف عن أن الطريق الذي يسير عليه في طريق الإسكندرية أفضل من الطرق في إنجلترا.

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