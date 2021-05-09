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لميس الحديدي تبكي بسب والدة أحد أبطال حادث الواحات

الأحد 09/مايو/2021 - 06:44 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
شيماء حسن
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بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء مباشرة، أثناء حديثها مع والدة الشهيد إسلام مشهور أحد أبطال حادث الواحات، بعد عرض مشاهد استشهاد ابنها في مسلسل "الاختيار 2..رجال الظل".

من جانبها علقت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، باكية: "حسيت وأنا بتفرج إن رأسي مرفوعة، إن ابني استشهد بطل وكان مش بيفكر في نفسه ولكن ببلده، ابني اتصاب ومقلش آه ودي كانت الحقيقة الحمد لله هو طلب الشهادة ودي كانت أمنيته".

وقالت: "حسيت وأنا بتفرج على المسلسل إن الحادثة دلوقتي لما شوفت ابني قدامي، أنا انهارت بس في نفس الوقت رفعت رأسي، ابني عاش راجل ومات بطل، واللي مأثر فيا أنا ووالده الفراق، ولكن فخورين به وشجاعته وتربيته، هو اتربى على التضحية والحب والإخلاص وكان نفسه يعمل حاجة لبلده ودي كانت حاجة مشرفة له ولنا ورفعت رأسنا كلنا".

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