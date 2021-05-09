لميس الحديدي تبكي بسب والدة أحد أبطال حادث الواحات

بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء مباشرة، أثناء حديثها مع والدة الشهيد إسلام مشهور أحد أبطال حادث الواحات، بعد عرض مشاهد استشهاد ابنها في مسلسل "الاختيار 2..رجال الظل".





من جانبها علقت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، باكية: "حسيت وأنا بتفرج إن رأسي مرفوعة، إن ابني استشهد بطل وكان مش بيفكر في نفسه ولكن ببلده، ابني اتصاب ومقلش آه ودي كانت الحقيقة الحمد لله هو طلب الشهادة ودي كانت أمنيته".



