الفجر الرياضي ينفرد بحكم مباراة القمة





اقترب الحكم أمين عمر من قيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل فى لقاء مقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





وعلم الفجر الرياضي أن الحكم أمين عمر هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعدما قرر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم على إعطاء طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة.





وكان محمود البنا قد أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كانت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.





وكان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.



