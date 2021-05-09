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"الفجر" تنشر أسماء مصابي حادث طريق الجيش في قنا

الأحد 09/مايو/2021 - 12:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تنشر "الفجر" أسماء 20 شخصًا، أصيبوا منذ قليل، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش، ووقوع مصابين.

وأصيب في الحادث، كل من: بدري إبراهيم محمد، 45 عامًا، أحمد عبدالرسول أحمد، 31 عامًا، بدر عويس بدري، 15 عام، وشقيقيه سيد، 10 أعوام، وعبدالرحمن، 4 أعوام، وعودة جمعة، 35 عامًا، وعويس بدري إبراهيم، 34 عامًا، ومحمود محمد بلال، عامين، ومحمد بلال، 34 عامًا، وسيد عبدالكريم صابر، 25 عامًا، ومحمد منصور سعد، 29 عامًا، وشقيقته منى، 21 عامًا، وعبدالرحمن أحمد، 15 عامًا، وأحمد حسن أحمد، 32 عامًا، وأميرة عبدالحميد حسين، 36 عامًا، وشقيقتها حنان 35 عامًا، وأسماء عبدالفتاح، 34 عامًا، وزينب عبدالكريم 14 عامًا، وشقيقها حسن، 6 أعوام، وهشام محمد عمر، 11 عامًا.

وتم نقل المصابين الى مستشفى قنا العام وتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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