"الفجر" تنشر أسماء مصابي حادث طريق الجيش في قنا

تنشر " الفجر " أسماء 20 شخصًا، أصيبوا منذ قليل، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة، بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 3 أول طريق الجيش، ووقوع مصابين.



