ولي أمر يناشد وزير التعليم وضع نماذج استرشادية لطلاب الثانوية تحاكي الامتحانات

نشر محمود خضر ولي أمر طالب بالصف الثالث الثانوي خلال جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم مناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.





قال "خضر": "أتمنى من وزير التربية والتعليم أن ينظر لطلاب الثانوية العامة بعين الأب والمسؤول في نفس الوقت والرجاء من المسئولين بالوزارة إتاحة نموذج استرشادي علي موقع الوزارة يحاكي نموذج امتحانات آخر العام من حسب طبيعة وعدد الأسئلة، وعدم الانتظار لشهر يونيو لأن الانتظار لشهر يونيو سوف تكون الفترة المتبقية".



