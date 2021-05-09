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ماذا يحدث لو سقط الصاروخ الصيني على سد النهضة؟ فاروق الباز يجيب

الأحد 09/مايو/2021 - 04:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن واقعة فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني هي حادثة متكررة، وسبق حدثت من قبل، منوها بأنه فور دخول الصاروخ الغلاف الجوي سيحترق.

وأشار "الباز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه لو سقط على مناطق مأهولة بالسكان سيحدث ضررا، ولكن مستبعدا حدوث ذلك، منوها بأن أغلب أراضي الدول العربية صحاري، ولا يوجد قلق من ذلك.

وعن سقوط الصاروخ الصيني على سد النهضة، عقب الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، "لو سقط على سد النهضة سيكون ذلك خطرا على السودان".

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