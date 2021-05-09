أبرز أحداث الحلقة 26 من "نجيب زاهي زركش"







عرضت قناة "ON" منذ قليل الحلقة الـ26 من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ودارت الأحداث حول شراء

"نجيب"يحيى الفخراني مجموعة من الكتب، وقام بإرسالها لـ "مسعد" لكي يتقرب منه، ثم يبدأ في كتابة رواية جديدة.





ابتعد "نجيب" عن شرب الخمور؛ لرغبته في أن يظل مستيقظًا ولكي يفكر جيدًا في الأشياء التي من الممكن أن تقربه من ابنه.



ذهاب أحد العاملين في الملجأ وأخذ أموال من"نجيب" وأخبره أن "مسعد" تم تبديله وهو ليس نفس الطفل الذي جاء إليهم في الماضي، فيتجه للملجأ لكي يتأكد بنفسه فيتضح أنه شخص كاذب وكان يستغله.



اتصال "مؤنس" بوالدته لكي يخبرها أنه سيتزوج بعد ساعتين لكنها رفضت الحضور إلى فرحه، وطلبت منه أن ينساها ولا يتصل بها مرة أخرى ، كما فعلت "نهى" نفس الشئ مع والدها لكنه رفض الحضور.



ويتعرض "سعد" للطرد من الشقة التي كان يقيم فيها؛ لأنه لم يقم بدفع الإيجار بسبب أنه لم يتم تنفيذ الفيلم الذي كان من المقرر أن يتعاقد عليه.



ذهاب "نجيب" إلى "شيرين" وطلب منها أن تتقرب من ابنها "مؤنس" وأن تسامحه وتقبل بزوجته.



إصابة "مسعد" بالحمى وعلم "نجيب" بذلك وتوجه إليه برفقة الطبيب، وخلال وجوده في غرفته يكتشف أن الراوية التي يعكف على كتابتها تحمل عنوان "الأب".