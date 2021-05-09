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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد
الأحد 09/مايو/2021 - 12:14 ص
علي ماهر حلمي
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ينافس لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على جائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1-هاري كين 21 هدف
2- محمد صلاح 20 هدف
3- سون هيونج مين 17 هدف
4- برونو فيرنانديز 16 هدف
5- مالفيرت ليوين 15 هدف
6- بامفورد 15 هدف
7- أولي واتكينز 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9- لاكازيت 13 هدف
10- ويلسون 12 هدف.
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