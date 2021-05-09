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والد الشهيد أحمد شوشة: "مقدرتش أتفرج على مسلسل الاختيار 2"

الأحد 09/مايو/2021 - 07:13 ص
الشهيد أحمد شوشة ووالده
الشهيد أحمد شوشة ووالده
شيماء حسن
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قال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة، تعليقا على مشاهد استشهاد نجله أحد أبطال حادثة الواحات في مسلسل "الاختيار2..رجال الظل": "لو عندي 10 أولاد هضحي بهم فداء مصر، وفرحت أنه استشهد وهو واقف على رجله، كان عنده ثبات انفعالي".

وأضاف "شوشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "مقدرتش اتفرج على الحلقة، ولكن أخته الكبيرة هي اللي اتفرجت وتعبت نفسيا جدًا، لأنه كان قبلها موجود عندها وعندما طلبت منه أنه يخلي باله من نفسه قالها حد يطول يبقى شهيد".

وتابع والد الشهيد أحمد شوشة: "هما دول شباب ولاد مصر متربين على تراب مصر، وأغلى حاجة في الدنيا هي تراب مصر، وعلينا أن نحافظ عليها زي ما قال الرئيس إنّ مصر هتبقى قد الدنيا".

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بوابة الفجر الفجر الشهيد أحمد شوشة الاختيار 2

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