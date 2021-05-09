نائب محافظ قنا: التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير طبيب بوحدة دنفيق

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، مساء السبت، الوحدة صحة الأسرة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، ضمن الوحدات الصحية التي تعمل ٢٤ ساعة حيث زار أقسام الوحدة والتقى عددًا من أفراد التمريض والعاملين بالوحدة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.





وأكد "عمر"، على التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير طبيب مقيم بالوحدة خلال الفترة المسائية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة والتي يصل عدد النجوع التي تخدمها حوالي ٢٤ نجعًا، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.



