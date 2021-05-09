الجونة ينتظر قرار الأهلي لضم نجمه

















أبدى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في العودة إلى ناديه السابق الجونة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.





وتواصل بواليا مع حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، من أجل إخباره برغبته في العودة، وهو ما تم الترحيب، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وجلوسه على دكة البدلاء، لاعتماده على مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن في خط الهجوم.





وينتظر مسئولو نادي الجونة قرار النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا في الموسم المقبل، على سبيل الإعارة.



