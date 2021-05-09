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عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد
الأحد 09/مايو/2021 - 12:37 ص
شيماء حسن
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ذكرت مراكز تتبع أوروبية وأمريكية إن حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي اليوم الأحد حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.
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