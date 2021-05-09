دينا الشربيني توقِع خالها وتكشف مخطط منصور في قصر النيل



في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل قصر النيل، نجحت كاميليا(دينا الشربيني) في الإيقاع بخالها ممدوح (محمود البزاوي) ليعترف بكل ما فعله من جرائم في سبيل حماية الجنيهات الذهبية، وبمساعدة منير(عمر السعيد) عرفت كاميليا أن الكنز الآن في حوزة المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) وأنه هو من خطط لسرقته.

كما اشتعلت علاقة الحب بين كاميليا والمقدم خالد نوح (أحمد مجدي) الذي أهداها ديوان شعر من تأليفه يتغزل في عينيها، وباح لها بكل أسراره التي لا يعرفها أحد، وطلب منها مصارحته بكل ما تفعله في حياتها، وأن تثق به.

وفي صدمة جديدة لكاميليا أخبرها خالد نوح بأنه وصل أخيرًا لحل لغز قضية منصور السيوفي، واكتشف أن منصور نفسه هو من دبر عملية قتله واختفاءه الغامض، وأنه تنكّر على هيئة المستثمر الإيطالي الذي يرغب في شراء القصر ليترك كاميليا في حالة من الذهول والصدمة.

وبعد الكثير من المؤامرات وصل منصور إلى كنز فهمي السيوفي (تامرضيائي) بعد أن خدع الجميع وزيف موته، ولكن بعد أن اكتشفت كاميلياالحقيقية هل ستنتقم منه في الحلقات المتبقية من مسلسل قصر النيل؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس"الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام