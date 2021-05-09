Advertisements

دينا الشربيني توقِع خالها وتكشف مخطط منصور في قصر النيل

الأحد 09/مايو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل قصر النيل، نجحت كاميليا(دينا الشربيني) في الإيقاع بخالها ممدوح (محمود البزاوي) ليعترف بكل ما فعله من جرائم في سبيل حماية الجنيهات الذهبية، وبمساعدة منير(عمر السعيد) عرفت كاميليا أن الكنز الآن في حوزة المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) وأنه هو من خطط لسرقته.
كما اشتعلت علاقة الحب بين كاميليا والمقدم خالد نوح (أحمد مجدي) الذي أهداها ديوان شعر من تأليفه يتغزل في عينيها، وباح لها بكل أسراره التي لا يعرفها أحد، وطلب منها مصارحته بكل ما تفعله في حياتها، وأن تثق به.
وفي صدمة جديدة لكاميليا أخبرها خالد نوح بأنه وصل أخيرًا لحل لغز قضية منصور السيوفي، واكتشف أن منصور نفسه هو من دبر عملية قتله واختفاءه الغامض، وأنه تنكّر على هيئة المستثمر الإيطالي الذي يرغب في شراء القصر ليترك كاميليا في حالة من الذهول والصدمة.
وبعد الكثير من المؤامرات وصل منصور إلى كنز فهمي السيوفي (تامرضيائي) بعد أن خدع الجميع وزيف موته، ولكن بعد أن اكتشفت كاميلياالحقيقية هل ستنتقم منه في الحلقات المتبقية من مسلسل قصر النيل؟
ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.
ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.
يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس"الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر النيل صلاح العبد دينا الشربيني

أخبار تهمك

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ نصف ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الفجر الرياضي ينفرد بحكم مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني في وجه عائلة السيوفي: "كان ليه تار دلوقتي بقوا اثنين" (فيديو)

السُم في دولاب دينا الشربيني بـ"قصر النيل"

دينا الشربيني تقتل فهمي السيوفي في "قصر النيل"

دينا الشربيني تواصل البحث عن الذهب في قصر النيل (صور)

دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"

دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

01:27 ص

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

11:59 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

11:32 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي