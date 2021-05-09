مصرع ربة منزل وإصابة 7 آخرين في حادث سير ببني سويف

لقت ربة منزل مصرعها وأصيب 7 آخرين بينهم 4 أطفال في حادث سير، وقع السبت، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع "توك توك" أمام إحدى قاعة الأفراح بمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاتها.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة نقل بتوك توك أمام قاعة فينوس بمركز الفشن وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي.





ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثة مستشفى الفشن المركزي.





أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم: أحمد عزت محمد، 21 سنة، مقيم مركز الفشن، سائق، مصاب إشتباه كسر بالذراع اليسرى مع جرح قطعى بفروة الرأس طوله ٧ سم وجرح قطعى بالذقن طوله ٥ سم، وشروق محمد عزت، طفلة، 10 سنوات، مقيمة الفشن، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها سلمى محمد عزت، 11 سنة، طالبة، مصابة العنوان، مصابة جرح قطعى بالقدم اليمنى مع سحجات.





كما أصيب في الحادث: محمد رفاعي فتحي، 11 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه عبدالرحمن رفاعى فتحي، 12 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع إشتباه كسر بالساق اليمنى، بالإضافة إلى حالتين جرى نقلهما بواسطة سيارات أهالي إلى المستشفى.



