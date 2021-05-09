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الاتحاد الأوروبي يوقع عقد شراء 1.8 مليار جرعة من لقاح فايزر

الأحد 09/مايو/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة السبت إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1,8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

ويشمل العقد طلبية مؤكدة للحصول على 900 مليون جرعة وطلبية اختيارية للحصول على 900 جرعة إضافية. وستسمح عمليات التسليم هذه المقررة اعتباراً من العام الحالي وحتى العام 2023، خصوصاً بمواكبة النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وكذلك ستتيح تلقيح الأطفال والمراهقين.

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