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حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق

الأحد 09/مايو/2021 - 03:21 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
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كلّف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، مساء السبت للقيام بجولة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق التي أقرتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

رافق رئيس الحي خلال الجولة كريمة صديق عبدالغفار، وبالمرور تبين إلتزام كافة المنشآت بتنفيذ القرار وتم الإغلاق الإجباري لتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأشار محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب إن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات بدأتها رئاسة الحي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، والخاص بإغلاق كافة المحال و"المولات" التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة ٩ مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد ٩ مساءً، إلى جانب حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

كما تضمنت القرارات تحديد إجازة عيد الفطر من الأربعاء ١٢ مايو حتى الأحد ١٦ مايو، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر، وأن صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق
حملة بالمنصورة تلزم المنشآت التجارية المتجاوزة بمواعيد الغلق

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