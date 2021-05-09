اليوم.. "دينية النواب" تناقش موزانة وزارة الأوقاف

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 2022، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.





ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النواعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال اللجان.





ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.





2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



