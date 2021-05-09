"روشتة رمضان".. فوائد تناول السلطة (إنفوجراف)

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" يوميا، على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نصائح لتحضير السلطة خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:

استخدمي ابداعاتك الخلاقة في تحضير السلطات.





إضافة أصناف جديدة من الخضار الملونة.





تكون الفائدة أكبر بسبب احتوائها على المغذيات والمواد المضادة للتأكسد.



