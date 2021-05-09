شاهد..صور مباشرة لتتبع مسار الصاروخ الصيني

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" صور مباشرة لتتبع مسار الصاروخ الصيني بعدما ذكرت مراكز تتبع أوروبية وأمريكية إن حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي اليوم الأحد.





وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.



