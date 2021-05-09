الحلقة 26 من "نسل الأغراب".. خروج غفران من الحبس

عرضت قناة "ON" منذ قليل الحلقة الـ26من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول خروج "غفران" من الحبس بعد قضائه أربعة أشهر بداخله، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعدما قام شقيقه"سعادة" بتهديد أُسر العاملين الذين يعملون معهم في أرض الأفيون الخاصة بهم، وبعد إعطاء مجموعة من العاملين أموال عديدة نظير عدم الابلاغ عنه،و فرحت "جليلة" عندما علمت بذلك الخبر.





طلبت "شامية" أحلام الجريتلي من ابنها "غفران" بالإبتعاد عن فكرة الانتقام ولكنه رفض، ثم قامت "جليلة" بإستدعاء "عساف"، وحينما جاء أخبرها أنه قد اختطف ابنها "سليم".





مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.