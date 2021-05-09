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فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه حصل على الجرعة الثانية من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن شعر بأعراض عادية مثل ألم في مكان الحقن فقط استمرت ليوم واحد، ولم يتعرض لأي مضاعفات.

وأشار "الباز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه سيأتي إلى مصر بعد عام، منوها بأن من حصل على لقاح كورونا يمكن أن يكون سببا في نقل العدوى بكورونا لغيره، معلقا: "يعني حتى لو حصلت على لقاح كورونا ممكن تنقل العدوى لغيرك.. وده أمر خطير".

وشدد مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى ينتهي فيروس كورونا.

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