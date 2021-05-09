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أبرز أحداث الحلقة الـ 26 من "ملوك الجدعنة"

الأحد 09/مايو/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

* يستعد سفينة بالاتفاق مع مارسيل في التخطيط للعملية الجديدة وطريقة الحصول عليها من غير مواجهة صديقة.

* بسنت تطلب من سعيد الزواج منه بشكل رسمي، وتطلب منه ان يعمل مع شقيقه ويحقق لها ما طلب وعقد عليها.

* طلبت صديقة فاتن منها أن تسلك طريق غير شرعي وقامت بتصوير فيديو لها من غير ملابس داخل الحمام.

* وانفعلت فاتن على صديقتها وقامت بالتعدي عليها بالضرب، وقامت المديرة بخصم لها يومين من العمل.

* قام سفينة بمغادرة مكان التسليم بعدما تلقي رسالة على هاتفه بعليه أن يغادر المكان لأنه سيتم قلته.

* قام طرف آخر بسرقة البضاعة من سرية وسفينة ولكن لم يكشف عنه.

* سريه ينقل مقر منزله الى فيلا جديدة هو وشقيقته نجلاء وحبيبته روان.

* انتهت أحداث الحلقة على ظهور زاهي العتال من جديد، وقبض على مجدي احد رجاله الذي خانه.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.


مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ملوك الجدعنة 26 مصطفى شعان عمرو سعد

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