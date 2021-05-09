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عاجل.. مركز أبحاث أمريكي يُحدد مكان سقوط الصاروخ الصيني
الأحد 09/مايو/2021 - 01:10 ص
شيماء حسن
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ذكر مركز أبحاث أمريكي أنه يتوقع سقوط الصاروخ الصيني في أي مكان بين خط عرض 41.5 درجة شمالًا وخط عرض 41.5 درجة جنوبًا.
وكانت أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" صور مباشرة لتتبع مسار الصاروخ الصيني بعدما ذكرت مراكز تتبع أوروبية وأمريكية إن حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي اليوم الأحد.
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.
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