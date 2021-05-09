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أسعار"الدولار" مقابل الجنيه بجميع البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد 9-5-2021

الأحد 09/مايو/2021 - 12:54 ص
اسعار الدولار مقابل الجنيه
اسعار الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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-استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم  الأحد 9-5-2021، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها من بداية تعاملات الأسبوع الماضي وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم   الأحد بالبنوك الموافق 9-5-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

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