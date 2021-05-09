اليوم.. "رياضة النواب" تناقش مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.





ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النواعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال اللجان.





"النواب" يناقش رسوم التوثيق والشهر العقاري وتعديل قانون العقوبات

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:





1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.





2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



