عالم أزهري: أبواب الرضا مفتوحة في ليلة القدر والثواب مضاعف (فيديو)

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر نلتمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه يجب التقرب إلى الله في ليلة القدر بالدعاء.





وتابع "ترك" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه خلال شهر رمضان تكون أبواب الرضا مفتوحة والثواب مضاعف.





وأضاف العالم الأزهري، أن الله يقبل من المصلحين أكثر ما يقبل من الصالحين، موضحًا أن النبي محمد صل الله عليه وسلام كان يتفقد الفقراء ويشاركهم في فعل الخيرات، مشيرا إلى أن القيام في ليلة القدر لا يعني الصلاة وحدها، لكن مستحب فعل الأمور الإنسانية، مشيرا إلى أن الله يجعل العمل اليسير الذي يصنعه الإنسان في رمضان كأنه عمل الخير أبد الدهر.



