"الفجر الفني" يحاور الفنانة الأردنية سميرة الأسير لتكشف تجربتها في "القاهرة كابول" و"هجمة مرتدة"





*تأجيل "القاهرة كابول" كان من أصعب الأشياء التى واجهتني فى العمل.



*من ابرز التعليقات التى أضحكتني شخص قال"أم عبد الله رجعت من الموت أكيد أرض أفغانستان إسفنج".



*مشهد قتلي على يد طارق لطفي من أكثر المشاهد التى كنت متحمسة لها.



*طارق لطفي فنان عبقري ويعطي مساحة للممثل أمامه.



*كواليس "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز كانت مضحكة.



*الدراما المصرية تشبه هوليوود من حيث الاحترافية.



*استعد لثلاثة أفلام سينما خلال الفترة المقبلة.

كيف جاء ترشيحك للمشاركة فى "القاهرة كابول"؟



قدمتي شخصية إمرأة بدوية.. ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التحضير.. وكيف استعددتي لها ؟



هل توقعتي ردود أفعال الجمهور على مشاهدك فى القاهرة كابول؟

ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك؟



حدثينا عن كواليس مشهد قتلك ؟



كيف كان التعاون مع النجم طارق لطفي؟



حدثينا عن تجربتك فى مسلسل "هجمة مرتدة"؟



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أحمد عز؟



ما المختلف الذي وجدتيه فى الدراما المصرية ؟



ما الجديد الذي تستعدين له خلال الفترة المقبلة؟















فنانة أردنية استطاعت أن تقدم دورين مختلفين فى عملين مهمين وهما "القاهرة كابول، هجمة مرتدة"، ولعبت فى "القاهرة كابول"، شخصية إمرأة بدوية أردنية وهى زوجة الخليفة رمزي، الذى يجسد دوره الفنان طارق لطفي، على نقيضه ظهرت بشخصية فتاة أمريكية تقع فى حب الفنان أحمد عز فى مسلسل "هجمة مرتدة".أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة الأردنية سميرة الأسير لتكشف لنا كواليس تجربتها فى كلا من "هجمة مرتدة، القاهرة كابول"، التعامل مع كلا من النجمين "طارق لطفي، أحمد عز"، الأعمال الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة.وإلى نص الحوار:من قام بترشيحي للدور هو المخرج حسام علي، فأنا تعرفت عليه عام ٢٠١٧، عندما قدمت فيلما قصيرا بعنوان "بلا سقف" عن فلسطين، وفزنا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في سينما الغد بجائزة أفضل فيلم.عملنا على تبسيط اللهجة البدوية الأردنية لأنها كانت ثقيلة جدا، ف "أم عبد الله"، إمرأة باللهجة البدوية الأردنية، كما أن تأجيل المسلسل كان من أصعب الأشياء التى واجهتني، لأن العمل تم تأجيله لأكثر من ثلاثة مرات، فاعتقدت أن العمل لم يكمل، وبعد ذلك تدربت ثانيا على الشخصية من أول وجديد.واستعددت لها عن طريق البحث عن أسباب وجود الجماعات في الجبال، واهتممت بكل التفاصيل التي تجعلني متمكنة من الدور.الناس أحبت شخصية أم عبد الله، بقوتها وجاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية، وكانت أكثر ردود على مشهد قتل الخليفة لأم عبد الله، والناس حزنت وقتها، ولكن عندما علموا إنها مازالت حية فرحوا بذلك.شخص كان كاتب "أم عبد الله رجعت من الموت، أكيد أرض أفغانستان إسفنج"، وهذه من التعليقات التى اضحكتني بشكل كبير.كنت متحمسة أصوره هذا المشهد جدا، لأنه يوضح أن هذه المرأة مؤمنة ومسالمة أمرها لربها، فعندما جاء رمزي لقتلها، غمضت عينيها واستعدت للموت، وتم تجسيده باستخدام كروما خضراء، وتلقيت الرصاصة دون خوف فسقطت من فوق الجبل، وكان مريحا في التصوير، لكن تقنيا كان صعبا.التعاون مع الفنان طارق لطفى جميل جدا، لأنه فنان عبقري ورهيب ومحترم جدا واعطاني مساحة جيدة وكانت مشاهدنا مريحة، رغم أن شخصية رمزي التى يقدمها شخصية تخوف، ولكن أيضا أم عبد الله شخصية قوية ومع الحق دائماً.لعبت دور مانويلا، وهى فتاة تعيش بالعراق وهي تحب الفنان أحمد عز، أمريكية وتحكي عربي مكسر، اشتغلت على اللهجة من هذا الأساس وعلى أنوثتها كإمرأة جذابة وتعتمد على الأنوثة غير شخصية أم عبد الله التي كانت لا تضع المكياج وتعتمد على الكحل فقط.كواليس مضحكة وجميلة جدا فهو فنان شاطر ويعطي مساحة للممثل أمامه، كما صارت بينا كيميا لطيفة.لم أري بحياتي ما رأيته فى مصر من هذا الكم الكبير من الناس في اللوكيشن فكل شيء كان يقام بسرعة مثلما يحدث في هوليوود، وشعرت باحترافية كبيرة فى العمل وأنا سعدت جداً بالعمل فى مصر.أستعد لثلاثة أفلام سينما، ولكن تأجلت بسبب كورونا، وهي "فرحة" و"أميرة" مع المخرج محمد دياب، وهناك فيلم أردني يحمل اسم "بيت سلمى" من بطولتي.