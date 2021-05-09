البحوث الفلكية يُحدد موعد عودة الصاروخ الصيني للأرض

ذكر معهد البحوث الفلكية إن الحسابات تقول إن عودة الصاروخ الصيني للأرض ستكون في الساعة 2 و38 دقيقة، أي بعد ساعات قليلة، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.



