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البحوث الفلكية يُحدد موعد عودة الصاروخ الصيني للأرض
الأحد 09/مايو/2021 - 01:01 ص
شيماء حسن
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ذكر معهد البحوث الفلكية إن الحسابات تقول إن عودة الصاروخ الصيني للأرض ستكون في الساعة 2 و38 دقيقة، أي بعد ساعات قليلة، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.
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